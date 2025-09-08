Deschamps - PSG : Dembélé attaqué en direct !

Axel Cornic

La blessure d’Ousmane Dembélé, que beaucoup annoncent comme favori pour le Ballon d’Or, est un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Et ça semble avoir sérieusement avoir agacé les dirigeants parisiens, qui ont laissé entendre que Didier Deschamps, aurait pu mieux gérer le joueur en équipe de France.

Partis rejoindre leur sélection, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne vont pas retrouver le PSG de sitôt. Les deux joueurs se sont blessés alors qu’ils étaient avec l’équipe de France et cela a donné naissance à une grosse polémique. Car à Paris, on estime que ces deux blessures auraient pu être évitées.

« C'est le joueur qui est responsable » Celle d’Ousmane Dembélé semble être plus importante, puisqu’il sort d’une saison incroyable, où il s’est révélé être la pierre angulaire du dispositif de Luis Enrique. Mais si le PSG et Deschamps se renvoient la faute, certains pensent que c’est bien le joueur qui est fautif. « Selon moi, c'est le joueur qui est responsable » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC.