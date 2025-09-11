Deschamps - «On sait tous qui ce sera» : C'est terminé, il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse de la part de Didier Deschamps avant de se retirer. Le sélectionneur de l'équipe de France va vivre une quatrième et ultime Coupe du monde sur le banc des Bleus avant de tirer sa révérence et de laisser la place... à Zinedine Zidane ! Thierry Henry, cité parmi les options, s'est montré cash sur le sujet à la télévision.

Didier Deschamps l'annonçait dès la nouvelle année. Dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes, le sélectionneur de l'équipe de France affirmait qu'il ne comptait pas signer une prolongation afin de prolonger son bail expirant au terme de la Coupe du monde 2026 avec la Fédération française de football.

«Je ne sais pas quoi répondre» Qui pour prendre la place de l'homme qui est aura été aux commandes de l'équipe de France A pendant 14 ans une fois que son contrat sera terminé ? Thierry Henry est une option évoquée dans les médias après son passage avec les Espoirs dont une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Néanmoins, le champion du monde n'obtiendra pas le poste à la place d'un autre membre de France 98 : Zinedine Zidane. « Je ne sais pas quoi répondre »