Deschamps lui offre un gros cadeau, Mbappé jubile

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale au lendemain de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Surpris par la décision de son sélectionneur, le numéro 10 des Bleus est aux anges.

Après la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a perdu plusieurs cadres de son équipe. En effet, Hugo Lloris, Karim Benzema, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont tous décidé de mettre un terme à leur carrière internationale.

PSG : Scandale raciste, Galtier est anéanti https://t.co/1zOQ1AA9LW pic.twitter.com/qabgJqbvQA — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus

Alors qu'il a perdu à la fois son capitaine et son vice-capitaine - à savoir Hugo Lloris et Raphaël Varane - Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour prendre la relève. Ayant hérité du brassard, Kylian Mbappé a fait part de son immense bonheur, affichant au passage sa grande surprise.

«C'est magique»