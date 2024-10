Deschamps - Griezmann : Une révélation tombe sur leur relation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 septembre dernier, Antoine Griezmann annonçait sur ses réseaux sociaux qu’il quittait l’équipe de France afin de prendre sa retraite internationale. Une légende des Bleus s’en est allé, au sortir d’un Euro 2024 complètement manqué. Pour autant, les relations entre le joueur de l’Atlético de Madrid et Didier Deschamps seraient restées très bonnes. Explication.

« Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération ». Lundi 30 septembre, Antoine Griezmann annonçait officiellement que ce dernier prenait sa retraite internationale, au sortir d’un Euro 2024 manqué, le tout à 33 ans.

Des rapports froids entre Griezmann et Didier Deschamps ?

Rapidement, beaucoup d’observateurs ont pointé du doigt la relation soi disant brisée entre le légendaire meneur de jeu des Bleus avec Didier Deschamps, qui l’avait baladé à de nombreux postes durant le championnat d’Europe. Mais au cours d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien ce vendredi, le journaliste Harold Marchetti a révélé que les deux hommes ont toujours conservé de bons rapports, même sur la fin. « La décision de Griezmann procède d'une longue réflexion entamée bien avant l'Euro. N'oublions pas qu'en 2019, déjà, moins d'un an après le titre mondial, il avait fait part de ses doutes sur la suite de sa carrière internationale », a confié ce dernier.

« Son lien, quoi qu'on en dise, ne s'est jamais réellement distendu avec le sélectionneur »

« Deschamps avait alors su le convaincre de continuer l'aventure. Après l'Euro 2024, traversé un peu comme une ombre où il a été trimballé à plusieurs postes, il a longuement pesé le pour et le contre et a décidé de dire stop. Il a pu être blessé de ne pas avoir été nommé capitaine en 2023, mais son lien, quoi qu'on en dise, ne s'est jamais réellement distendu avec le sélectionneur. Il y a pu y avoir des incompréhensions, des frustrations, Grizou a certainement ressenti aussi qu'il n'était plus autant indispensable qu'avant », conclut Harold Marchetti.