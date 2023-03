Deschamps en fait son patron, Mbappé lâche une révélation surprenante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Hugo Lloris, capitaine des Bleus depuis 2010, a décidé de prendre sa retraite internationale. Pour lui succéder, Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé. Une décision pas si étonnante mais à laquelle l’attaquant du PSG ne s’attendait pas vraiment.

Trois mois après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, l’équipe de France fait son retour et entamera les qualifications pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas. Pour Didier Deschamps, prolongé jusqu’en 2026, c’est le début d’un nouveau cycle, surtout qu’il y a eu pas mal de changements depuis le Mondial. Hugo Lloris, Karim Benzema, Raphaël Varane et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale, de quoi redistribuer les cartes.

Nouveau statut pour Kylian Mbappé

Didier Deschamps a dû faire des choix, notamment au sujet du capitanat. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étaient en ballotage mais le sélectionneur des Bleus a finalement opté pour l’attaquant du PSG. Mbappé a donc honoré sa première conférence de presse en tant que capitaine de l’équipe de France, il est notamment revenu sur sa discussion avec Deschamps lorsqu’il lui a annoncé la nouvelle.

«Je ne pensais pas que j'allais être capitaine»