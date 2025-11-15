Deschamps avec Benzema : Tout est fini ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema s'est exilé en Arabie saoudite à l'été 2023 et y fait les beaux jours d'Al-Ittihad. Alors que son contrat pourrait être prolongé avec l'équipe de Djeddah, Didier Deschamps est évoqué dans la presse pour prendre les rênes de l'effectif. Faut-il s'attendre aux retrouvailles entre Deschamps et Benzema ?

Didier Deschamps l'annonçait dès le début de l'année civile au Journal Télévisé de TF1 : il arrêtera l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, soit au moment de l'expiration de son contrat avec la Fédération française de football. Et lors de son interview avec Téléfoot dimanche dernier, le sélectionneur des Bleus a confirmé la tendance, c'est une décision irréversible.

«Les deux peuvent se retrouver à Al-Ittihad la saison prochaine» Et maintenant ? Le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi était présent sur le plateau de L'Equipe du soir lundi. L'occasion pour lui de faire savoir que Didier Deschamps pourrait devenir le coach de Karim Benzema à Al-Ittihad la saison prochaine. L'ancien buteur de l'équipe de France est en discussions pour rallonger son contrat avec le club de Djeddah. « Je pense que c'est possible. Les deux peuvent se retrouver à Al-Ittihad la saison prochaine ».