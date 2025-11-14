Kylian Mbappé : Le coup de pression à Didier Deschamps...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France va se battre en Amérique du nord pour réussir là où les Bleus ont échoué au Qatar. Champion du monde 2018 avec N'Golo Kanté, Kylian Mbappé profite de son statut de capitaine afin de faire passer un message clair à Didier Deschamps pour le prochain Mondial... avec Kanté ?

N'Golo Kanté a signé son retour en équipe de France jeudi soir au Parc des princes. Une première depuis un an et le match nul concédé face à Israël (0-0). Aligné aux côtés de Manu Koné dans un 4-2-3-1 offensif concocté par Didier Deschamps avec Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola et Kylian Mbappé devant lui, le champion du monde 2018 a apporté satisfaction en récoltant les louanges de certains observateurs et acteurs de cette victoire face à l'Ukraine (4-0).

«Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach» Kylian Mbappé en fait partie. Le capitaine de l'équipe de France a été invité à s'exprimer sur une éventuelle participation de N'Golo Kanté à la Coupe du monde 2026, les Bleus ayant décrochés leur billet jeudi soir, huit ans après avoir pris part à son seul et unique Mondial en Russie. En zone mixte, le buteur de l'équipe de France a refilé la patate chaude au sélectionneur Didier Deschamps. « Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach. Mais N'Golo est un joueur spécial. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important ».