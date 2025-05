Deschamps aux États-Unis, c’est enfin validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, l'équipe de France ne débutera ses qualifications pour la Coupe du monde qu'en septembre. Un moment très important pour Didier Deschamps qui souhaite absolument disputer un dernier Mondial avant de quitter son poste de sélectionneur. Cela lui permettra également d'aller aux Etats-Unis, 32 ans après le fiasco français.

Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, l'équipe de France rêve d'enchaîner une troisième finale de Coupe du monde à la suite. Cependant, après avoir éliminé la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations, les Bleus disputeront le Final Four au mois de juin, ce qui repousse encore un peu leur entrée en lice dans les éliminatoires du prochain Mondial qui se déroulera en Amérique du nord en 2026.

Deschamps enfin aux Etats-Unis avec les Bleus ?

Placée dans le groupe D, l'équipe de France affrontera l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan pour une place à la prochaine Coupe du monde. Si les Bleus terminent premiers, ils valideront leur ticket pour la Coupe du monde 2026, en cas deuxième place, il faudra passer par un barrage. C'est la raison pour laquelle Didier Deschamps s'est montré prudent au moment d'évoquer ses ambitions. « Avant de soulever le trophée, on va essayer de se qualifier. On va passer les étapes dans l’ordre. On va être pragmatique et on ne va pas s’enflammer. On a deux gros matches début septembre », confiait-il sur la scène des Trophées UNFP.

«Dans ma première vie, je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’y aller»

Il faut dire que Didier Deschamps a un mauvais souvenir avec les Etats-Unis qui accueillaient déjà la Coupe du monde 1994. Joueur de l'équipe de France à l'époque, Deschamps avait donc participé au fiasco contre la Bulgarie et une défaite dans les derniers instants sur un but de Kostadinov qui privait les Bleus du Mondial américain. « Dans ma première vie, je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’y aller car on ne s’est pas qualifié », rappelle le sélectionneur qui a donc bien l'intention de vaincre la malédiction en allant enfin disputer une Coupe du monde aux Etats-Unis et ainsi boucler la boucle avant son départ.