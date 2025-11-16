Départ de Kylian Mbappé : La polémique réglée en direct !

Ce dimanche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan. Une rencontre sans importante pour les Bleus, déjà qualifiés à la Coupe du monde 2026. Pour l’occasion, Didier Deschamps va faire tourner, ayant même permis à Kylian Mbappé de rentrer à Madrid. Si cela n’a pas manqué de déclencher une polémique, Rio Mavuba estime que c’était un bon choix à prendre.
Le billet pour la Coupe du monde 2026 en poche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan sans pression ce dimanche. Un déplacement dont Kylian Mbappé a été dispensé. En effet, le joueur du Real Madrid a été autorisé à retourner en Espagne sans même disputer le dernier match de cette trêve. Les Bleus seront donc sans Mbappé et voilà que ce passe-droit ne passe pas auprès de certains.
« Une bonne chose »
Il n’en fallait donc pas plus pour déclencher une polémique à propos de cette absence de Kylian Mbappé. Didier Deschamps a-t-il donc eu raison de laisser partir l’attaquant du Real Madrid ? Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba a répondu : « Oui, je pense que c’est une bonne chose. Vu que la saison va être très longue ».
« Ça prouve qu’il n’est pas à la recherche des buts »
« Ce n’était peut-être pas un match important pour l’équipe de France. Et ça prouve qu’il n’est pas à la recherche des buts. Il aurait très bien pu y aller et marquer », a-t-il poursuivi, ne voyant donc lui pas de problème avec la gestion de Kylian Mbappé.