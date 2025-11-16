Départ de Kylian Mbappé : La polémique réglée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan. Une rencontre sans importante pour les Bleus, déjà qualifiés à la Coupe du monde 2026. Pour l’occasion, Didier Deschamps va faire tourner, ayant même permis à Kylian Mbappé de rentrer à Madrid. Si cela n’a pas manqué de déclencher une polémique, Rio Mavuba estime que c’était un bon choix à prendre.

Le billet pour la Coupe du monde 2026 en poche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan sans pression ce dimanche. Un déplacement dont Kylian Mbappé a été dispensé. En effet, le joueur du Real Madrid a été autorisé à retourner en Espagne sans même disputer le dernier match de cette trêve. Les Bleus seront donc sans Mbappé et voilà que ce passe-droit ne passe pas auprès de certains.

« Une bonne chose » Il n’en fallait donc pas plus pour déclencher une polémique à propos de cette absence de Kylian Mbappé. Didier Deschamps a-t-il donc eu raison de laisser partir l’attaquant du Real Madrid ? Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba a répondu : « Oui, je pense que c’est une bonne chose. Vu que la saison va être très longue ».