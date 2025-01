Départ de Deschamps : Hanouna prédit une grande surprise pour son successeur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a annoncé ce mercredi, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France à la fin de son contrat, après la Coupe du monde 2026. Pour lui succéder, Zinédine Zidane fait office de grand favori, mais selon Cyril Hanouna, c’est plutôt Thierry Henry qui sera le prochain sélectionneur des Bleus.

La succession de Didier Deschamps est lancée. Le technicien français a annoncé mettre fin à son aventure à la tête de l’équipe de France qu’il occupe depuis 2012 à l’issue de la Coupe du monde 2026. Un favori semble tout de même se dégager pour lui succéder, Zinédine Zidane, mais comme l’a confié Philippe Diallo à L'Équipe, le président de la FFF a « quelques noms en tête », notamment celui de Thierry Henry.

Henry plutôt que Zidane pour succéder à Deschamps ?

« J'ai parfaitement respecté sa décision. On s'en est expliqué tous les deux. Il n'y a aucune ambiguïté. Je ne peux que me féliciter qu'il ait pris les Espoirs et que l'on ait obtenu cette médaille olympique. J'ai de très bons rapports avec Thierry Henry. Je ne lui tiens pas du tout rigueur d'avoir arrêté à l'issue des Jeux. Au contraire, je le remercie d'avoir mené nos troupes dans cette compétition », a déclaré Philippe Diallo à propos de Thierry Henry, qui a quitté son poste de sélectionneur des Espoirs après les JO de Paris 2024.

« Je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France »

Et selon Cyril Hanouna, c’est justement Thierry Henry et non Zinédine Zidane qui pourrait prendre la place de Didier Deschamps : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas je pense après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps », a assuré le présentateur dans l’émission TPMP.