Coupe du Monde : Une décision polémique prise par l’équipe de France au Qatar

Alors que plusieurs sélections ont prévu d'arborer le brassard « One Love » lors du Mondial au Qatar pour défendre la cause des personnes LGBT+, la Fédération française de football a décidé de ne pas en faire de même. Faute d’accord avec la FIFA, Hugo Lloris ne portera donc pas le fameux brassard durant la compétition.

À deux jours du début de la Coupe du monde, les critiques sont encore nombreuses à l’égard du Qatar, pays organisateur, accusé de manquements aux droits humains. La question de l’homosexualité, illégale au Qatar, est notamment l’un des thème abordé. Plusieurs sélections ont décidé de prendre position en affichant leur soutien à la communauté LGBT+. C’est notamment le cas des États-Unis, arborant un logo arc-en-ciel, mais également de plusieurs nations européennes. Dix équipes ont envisagé d'arborer un brassard inclusif baptisé « One Love » (l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le pays de Galles et la Belgique) en adressant il y a plusieurs semaines une requête officielle à la FIFA, pas pressée de trancher sur la question. Finalement, les Bleus auraient décidé de se rétracter.

🇫🇷 La France va-t-elle briser la malédiction du champion en titre au Qatar ?Avant le début de la Coupe du Monde, retour sur cette terrible série du XXIe siècle dont ont été victimes l’Italie 🇮🇹, l’Espagne 🇪🇸, l’Allemagne 🇩🇪… et les Bleus📝⬇️@Le10Sporthttps://t.co/JynrtesBdK — Bernard Colas (@BernardCls) November 17, 2022

L’équipe de France ne portera pas de brassard arc-en-ciel

D’après L’Équipe , Hugo Lloris ne portera pas le brassard arc-en-ciel « One Love » durant la Coupe du monde au Qatar. La FFF en aurait décidé ainsi, faute d’accord de la FIFA malgré deux demandes écrites. Il y a quelques jours, le président de la 3F Noël Le Graët avait déjà affiché sa réticence concernant ce projet. « On va en discuter. Mais j'aime autant qu'il (Lloris) ne le fasse pas , déclarait-il dans un entretien accordé à L’Équipe. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter. » Une position partagée par Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France : « Sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle. Et ça rejoint un petit peu celle du président Noël Le Graët. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture, et j'en ferai de même quand j'irai au Qatar, tout simplement. Après, je peux être d'accord ou non avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça . » Une sortie qui avait vivement fait réagir en France, où certains avaient accusé le capitaine des Bleus et le reste de l’effectif de rester sur la réserve.

