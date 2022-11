Equipe de France : Le vestiaire de Deschamps interpelle Mbappé

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Lucas Hernandez s'est prononcé sur l'importance de Kylian Mbappé en équipe de France. Et le défenseur du Bayern Munich assure que le vestiaire des Bleus compte sur la star du PSG pour porter l'équipe vers un second sacre de suite.

En 2018, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans du titre mondial obtenu par l'équipe de France en Russie et s'est révélé aux yeux du grand public. Quatre ans plus tard, l'attaquant du PSG est devenu l'une des plus grandes stars de la planète football et Lucas Hernandez lui envoie un message fort.

Equipe de France : Mbappé, Benzema… Deschamps met fin à une grosse inquiétude https://t.co/oErc7s8q8a pic.twitter.com/SRxQieV1Rn — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«C'est un joueur extraordinaire»

« Il a des qualités incroyables, c'est un joueur extraordinaire. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre équipe et pas en face. J'aurais le temps de jouer contre lui en février (rire). C'est un honneur pour moi et mes coéquipiers qu'il soit avec nous », confie-t-il à l'occasion de son passage en conférence de presse avant de poursuivre.

«On compte sur lui»