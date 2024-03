Coup de gueule en équipe de France, ça crie à la révolution !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a pris l’habitude depuis des années d’aligner un défenseur central au poste de latéral droit tant la formation française a pris du retard à ce niveau. De quoi agacer le sélectionneur qui en aurait fait part aux instances responsables de la formation à la Fédération française de football. Explications.

Pendant la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard a hérité de la place de Djibril Sidibé au poste de latéral droit et ne l’a lâché que récemment au profit de Jules Koundé, également défenseur central de formation. Un problème qui dure et qui aurait été souligné par le staff technique de Didier Deschamps à la Fédération française de football.

Le ras-le-bol de Deschamps sur la formation limitée à la FFF au poste de latéral droit

Selon L’Équipe , le sélectionneur de l’équipe de France et son équipe technique, en plus d’appeler publiquement à une réforme profonde de la formation au poste de latéral droit auraient fait part de leur mécontentement à la FFF. Cela fait maintenant six ans que Didier Deschamps doit bricoler dans le couloir droit de sa défense avec un défenseur central et trop, c’est trop pour le sélectionneur des Bleus en place depuis 2012.

Une hiérarchie bancale à droite ?