Clash avec Deschamps, Benzema donne sa «réponse»

Forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema conteste la version officielle de son absence délivrée par la FFF et confirmée par Didier Deschamps lors d’un entretien accordé à la presse le week-end dernier. L’attaquant du Real Madrid a ainsi insinué que le sélectionneur des Bleus avait menti à son encontre, de quoi faire réagir.

Alors que le doute plane toujours sur les conditions du forfait de Karim Benzema pour la dernière Coupe du monde, les versions du joueur et de la FFF n’étant pas concordantes, Didier Deschamps a livré sa version le week-end dernier dans un entretien accordé au Parisien . « Karim était meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : c’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre », a confié le sélectionneur des Bleus , poursuivant : « En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte. »

💥 « Sacré Didier »Le clash repart de plus belle entre Karim #Benzema et Didier #Deschamps, avec au centre la question de son fameux forfait au MondialNouvel épisode dans le psychodrame qui secoue le football 🇫🇷 depuis 2015, raconté sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/spUIKWaMLp — Bernard Colas (@BernardCls) March 11, 2023

Benzema conteste la version de Deschamps

Une version loin de convaincre Karim Benzema, commentant la sortie du sélectionneur sur une story Instagram avec la mention « Mais quelle audace » ponctuée d’un emoji clown, publiant également une vidéo dans laquelle un homme répète en boucle « menteur ». « Je vais devoir m’expliquer pour le peuple » , a ajouté quelques jours plus tard l’attaquant du Real Madrid. Aux yeux de David Ginola, Karim Benzema a déjà répondu, sur le terrain.

« La réponse, il l’a donnée sur le terrain »