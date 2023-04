Chouchou de Deschamps, il part au clash avec lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Christophe Dugarry est en froid avec Didier Deschamps depuis de longues années, il n’est pas le seul ancien joueur de l’équipe de France à entretenir des relations compliquées avec le sélectionneur tricolore. C’est également le cas de Jérôme Rothen, ex-protégé de Deschamps du côté de l’AS Monaco.

Entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, ce n’est pas l’amour fou. Bien au contraire même, les deux hommes étant en froid depuis de nombreuses années malgré leur passé glorieux en équipe de France. « Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout , confiait récemment le consultant RMC dans les colonnes du Parisien. Il estime que mes mots sont allés trop loin, je lui reproche la même chose. C’est peut-être une question d’ego ou de fierté. » Et il n’est pas le seul à se retrouver dans cette situation.

La relation entre Deschamps et Rothen s’est détériorée

Jérôme Rothen peut également se targuer d’avoir brillé avec Didier Deschamps, ce dernier officiant cette fois-ci en tant qu’entraîneur du côté de l’AS Monaco. L’épopée de 2003 en Ligue des champions a forcément rapproché les deux hommes, désormais en froid comme l’explique l’ancien joueur du PSG dans les colonnes de L’Équipe .

« Je ne vais pas lui courir après non plus »