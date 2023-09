Cette scène complètement insolite avec Thierry Henry

Thibault Morlain

Fraichement nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a connu sa grande première première ce jeudi à la tête des Bleuets. Ça s’est d’ailleurs bien terminé puisque ses joueurs se sont imposés face au Danemark (4-1). Et voilà qu’à la fin du match, on a pu assister à une scène complètement insolite entre Henry et les joueurs danois.

Pour remplacer Sylvain Ripoll, la FFF a décidé de faire confiance à Thierry Henry en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Et la légende des Bleus n’a pas manqué ses débuts sur le banc des Bleuets ce jeudi. En effet, la bande a Henry a fait tomber le Danemark (4-1) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2025.

Séance photo pour Thierry Henry avec les adversaires

Le Danemark est donc reparti du stade Marcel Picot à Nancy avec la défaite. Mais voilà que certains adversaires des Bleuets ont voulu profiter de la présence de Thierry Henry et immortaliser le moment. En effet, on a ainsi assisté à cette scène insolite où des joueurs danois sont venus saluer le champion du monde 1998… et lui demander de prendre une photo. Ce que Thierry Henry a d'ailleurs accepté.

« Je suis content »