«C’était tellement impossible» : Deschamps l’appelle, il n’en revient pas

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier à l’OM, Jonathan Clauss a longtemps pensé qu’il ferait le voyage au Qatar avec l’équipe de France pour la Coupe du monde. Âgé de 30 ans, l’ancien joueur du RC Lens s’est révélé tardivement et a été sélectionné par Didier Deschamps pour la première fois l’année dernière, ce qui a été une énorme surprise pour lui.

Après deux saisons passées en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss a rejoint l’OM lors du dernier mercato estival. S’il s’est révélé tard, tout est allé très vite pour le latéral âgé de 30 ans. Il y a environ un an, il découvrait l’équipe de France et pensait même être convoqué pour la Coupe du monde au Qatar.

OM : Son départ est réclamé, il fait une grosse annonce https://t.co/JTdZL2U31j pic.twitter.com/FQ5zeJORk1 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

« Je ne réalise même pas sur le coup »

Si Jonathan Clauss n’a finalement pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial, le fait d’être sélectionné en équipe de France était déjà une surprise. Convoqué pour la première fois en mars 2022, il a avoué avoir eu du mal à réaliser.

« C’était tellement impossible »