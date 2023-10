C’est terminé pour une star de l’équipe de France, il vend la mèche

Axel Cornic

En pleine tourmente après son contrôle positif à un test anti-dopage, Paul Pogba pourrait tout perdre. Il risque une suspension de deux à quatre ans et la presse italienne assure que la Juventus devrait bientôt résilier son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2026. La dernière sortie du propriétaire du club bianconero n'augure d’ailleurs rien de bon...

Parti en 2016 avec l’étiquette de future grande star mondiale, Paul Pogba a rencontré quelques problèmes sur sa route. Il est certes l’un des grands artisans du titre mondial de l’équipe de France de Didier Deschamps en 2018, mais depuis ça n’a été qu’une longue descente aux enfers, qui s’est récemment terminée sur un test positif au contrôle anti-dopage.

La presse italienne annonce la fin de Pogba

Il encourt une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans, ce qui à 30 ans a tout d’un possible arrêt de carrière. Car La Gazzetta dello Sport annonce que la Juventus aurait l’intention de résilier son contrat trois ans avant son terme, le laissant donc sans club. A Turin on aurait d’ailleurs déjà commencé à chercher un potentiel remplaçant à Paul Pogba, avec notamment Khéphren Thuram de l’OGC Nice.

« Il était l’un des plus grands talents de ces dernières années »