C'est fini avec Kylian Mbappé : La séparation est définitivement actée !

Cela fait désormais plus d'un an qu'Antoine Griezmann a renoncé à l'équipe de France. Et alors que l'hypothèse d'un éventuel retour, surtout à quelques mois de la Coupe du monde, a circulé, Alain Roche estime que c'est totalement impossible, actant définitivement la fin de l'histoire.
En septembre 2024, Antoine Griezmann officialisait sa retraite internationale. Une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe, au point que certains espèrent toujours son retour en équipe de France. Cependant, Alain Roche n'y croit pas une seconde, notamment à cause d'un éventuel conflit avec Kylian Mbappé que la légende de l'Atlético de Madrid ne retrouvera donc jamais en sélection.
Griezmann avec Mbappé, c'est terminé
« Bien sûr, c’est un rêve, mais je n’y crois pas un instant. C’est impossible qu’il revienne, même s’il a marqué notre génération. On a beaucoup d’affection pour ce garçon-là parce qu’il a beaucoup donné pour l’Equipe de France, pour le maillot, de manière assez incroyable sur le terrain et même en dehors. Il a donné une très bonne image du football français en tout cas. Mais non, ce n’est pas possible… », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.
«C’est impossible qu’il revienne»
« Il a joué cinq matches en tant que titulaire sur 19 en Liga, il est parti de manière assez trouble de l’Equipe de France, et on ne sait pas trop ce qui s’est passé… Est-ce qu’il a été vexé de ne pas avoir le brassard, quelle était sa relation avec Kylian Mbappé, le pouvoir pris par ce même Kylian Mbappé… Donc non, un retour pour la Coupe du Monde, je ne peux pas y croire. Au-delà tu niveau. Je n’ai même pas encore d’y croire. Pour faire quoi ?! Être remplaçant ? Tu ne peux pas laisser ce garçon remplaçant, c’est impossible. Il a été baladé en plus sur les postes sur le terrain lors des derniers matches en Bleu… », ajoute Alain Roche.