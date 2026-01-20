C'est fini avec Kylian Mbappé : La séparation est définitivement actée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plus d'un an qu'Antoine Griezmann a renoncé à l'équipe de France. Et alors que l'hypothèse d'un éventuel retour, surtout à quelques mois de la Coupe du monde, a circulé, Alain Roche estime que c'est totalement impossible, actant définitivement la fin de l'histoire.

En septembre 2024, Antoine Griezmann officialisait sa retraite internationale. Une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe, au point que certains espèrent toujours son retour en équipe de France. Cependant, Alain Roche n'y croit pas une seconde, notamment à cause d'un éventuel conflit avec Kylian Mbappé que la légende de l'Atlético de Madrid ne retrouvera donc jamais en sélection.

Griezmann avec Mbappé, c'est terminé « Bien sûr, c’est un rêve, mais je n’y crois pas un instant. C’est impossible qu’il revienne, même s’il a marqué notre génération. On a beaucoup d’affection pour ce garçon-là parce qu’il a beaucoup donné pour l’Equipe de France, pour le maillot, de manière assez incroyable sur le terrain et même en dehors. Il a donné une très bonne image du football français en tout cas. Mais non, ce n’est pas possible… », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.