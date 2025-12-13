C'est déjà terminé avec Deschamps : L'énorme annonce dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a trois ans, Karim Benzema se retrouvait impliqué dans une nouvelle polémique bien malgré lui. Invité à quitter le Qatar où se déroulait la Coupe du monde pour une blessure, l'ancien attaquant de l'OL était de retour à l'entraînement seulement quelques jours après. Mais il ne veut plus évoquer ce sujet.

Avant même le début de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France s'était offert une petite polémique avec le départ de Karim Benzema, officiellement blessé. Cependant, quelques jours, Karim Benzema été aperçu en train de travailler en salle à Lyon, puis à l'entraînement à Madrid. De quoi déclencher une polémique, au point que Didier Deschamps soit accusé de mentir. Mais pour Karim Benzema, cette affaire est terminée.

Benzema esquive la polémique avec Deschamps « Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et je ne suis pas là pour revenir sur ça... Ça y est, c'est terminé. On va parler de cette histoire pendant trente ans ? Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. C'est du passé pour moi. On passe à autre chose », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de malgré tout ouvrir la porte à un retour en Bleus.