«Ce n’est pas un leader», il se lâche totalement sur la décision de Deschamps

Nommé capitaine de l’équipe de France par Didier Deschamps, Kylian Mbappé a été préféré à Antoine Griezmann, l’autre candidat pour le brassard. Interrogé sur cette décision, Patrice Evra trouve que ce sujet prend trop de place. L’ancien défenseur de l’OM est aussi revenu sur l’attitude de l’attaquant madrilène dans le vestiaire.

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France. Maintenant qu’Hugo Lloris a pris sa retraite internationale, Didier Deschamps a dû confier le brassard à quelqu’un d’autre, une mission compliquée puisque l’ancien gardien des Bleus était le capitaine depuis 2010. Après avoir hésité entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Didier Deschamps a finalement opté pour l’attaquant du PSG.

Mbappé a réussi ses débuts avec le brassard

Un choix qui a touché l’attaquant de l’Atlético de Madrid, même si sa discussion avec Kylian Mbappé a fini par apaiser sa peine. La star parisienne a donc porté le brassard à deux reprises, contre les Pays-Bas et l’Irlande. L’occasion de se présenter deux fois en conférence de presse et pour le moment, c’est un sans-faute. Interrogé sur le sujet dans l’émission Rothen s’enflamme , Patrice Evra trouve qu’on en fait trop. L’ancien latéral gauche de l’OM a également glissé quelques anecdotes sur le comportement d’Antoine Griezmann dans le vestiaire.

«On en fait tout un plat»