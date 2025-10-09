«Ça me plairait grandement» : Grandes retrouvailles avec l’OM pour Deschamps ?

Alors qu’il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de prendre une année sabbatique. Le technicien français pourrait donc éventuellement revenir en Ligue 1, 14 ans après son départ de l’OM. En ce sens, Kevin Diaz serait très curieux de voir ce qu’il pourrait donner face à des entraîneurs comme Roberto De Zerbi ou Luis Enrique.
« Je vais prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non. » Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a fait savoir qu’il ne comptait pas prendre une pause une fois son aventure à la tête de l’équipe de France terminée. « Je ne m’interdis rien », a-t-il répondu quand il a été interrogé sur un potentiel retour en Ligue 1, qu’il a quittée à l’été 2012 après la fin de son expérience sur le banc de l’OM.
« La Ligue 1 de 2025, face à De Zerbi, Luis Enrique, Pierre Sage… »
« Ça me plairait grandement. Pouvoir voir ce que va donner Didier Deschamps en Ligue 1. L’AS Monaco (2001-2005), c’était une autre époque quand même. La Ligue 1 de 2025, face à De Zerbi, Luis Enrique, Pierre Sage… », a déclaré Kevin Diaz dans Génération After sur RMC, qui semble avoir des doutes sur la capacité de Didier Deschamps à s’adapter à la Ligue 1 actuelle.
« Je serais vraiment très curieux de voir ce qu’il pourrait donner »
« Je ne dis pas qu’il est perdu, je dis que je veux voir Deschamps au quotidien, dans l’entraînement, la périodisation tactique dont les joueurs sont habitués aujourd’hui, avec quel staff il travaillerait, comment il ferait jouer son équipe dans cette Ligue 1 qui a changé. Même s’il y a moins de qualité individuelle, il y a quand même des idées, des coachs qui se sont bien modernisés avec notamment la façon de travailler. Je serais vraiment très curieux de voir ce qu’il pourrait donner. Puisqu’il pense qu’il va continuer sa carrière d’entraîneur, alors que moi je lui aurais conseillé d’arrêter. Pourquoi ? C’est bon, t’as été sélectionneur de l’équipe de France, champion du monde, c’est le Graal. Ça peut être son kiffe, mais attention, le football a vraiment changé pour les entraîneurs », a ajouté Kevin Diaz.