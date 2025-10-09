«Ça me plairait grandement» : Grandes retrouvailles avec l’OM pour Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de prendre une année sabbatique. Le technicien français pourrait donc éventuellement revenir en Ligue 1, 14 ans après son départ de l’OM. En ce sens, Kevin Diaz serait très curieux de voir ce qu’il pourrait donner face à des entraîneurs comme Roberto De Zerbi ou Luis Enrique.

« Je vais prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non. » Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a fait savoir qu’il ne comptait pas prendre une pause une fois son aventure à la tête de l’équipe de France terminée. « Je ne m’interdis rien », a-t-il répondu quand il a été interrogé sur un potentiel retour en Ligue 1, qu’il a quittée à l’été 2012 après la fin de son expérience sur le banc de l’OM.

« La Ligue 1 de 2025, face à De Zerbi, Luis Enrique, Pierre Sage… » « Ça me plairait grandement. Pouvoir voir ce que va donner Didier Deschamps en Ligue 1. L’AS Monaco (2001-2005), c’était une autre époque quand même. La Ligue 1 de 2025, face à De Zerbi, Luis Enrique, Pierre Sage… », a déclaré Kevin Diaz dans Génération After sur RMC, qui semble avoir des doutes sur la capacité de Didier Deschamps à s’adapter à la Ligue 1 actuelle.