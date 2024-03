Benzema, Zidane... Deschamps sous pression ?

Alexis Brunet

Didier Deschamps s'apprête à disputer un nouvel Euro, à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur serait bien inspiré de réaliser un gros tournoi, car il est moins protégé au sein de la Fédération, depuis quelque temps. Le départ de Noël Le Graët fragilise beaucoup le champion du monde 1998, car l'ancien président de la FFF le protégeait beaucoup, notamment sur l'affaire Benzema, ou bien la menace Zidane.

Depuis lundi, les Bleus sont réunis à Clairefontaine. Les coéquipiers de Kylian Mbappé préparent les deux matches amicaux de mars, face à l'Allemagne, le 23 mars, et le Chili, le 26 mars. Viendra ensuite l'Euro 2024, du 14 juin, au 14 juillet. Les joueurs de Didier Deschamps font partie des favoris, mais prudence tout de même.

Deschamps est menacé

D'après les informations de L’Équipe Didier Deschamps pourrait voir son poste menacé, en cas de mauvais résultats lors de l'Euro 2024. Le sélectionneur ne serait plus autant protégé qu'à l'époque, à cause du départ de Noël Le Graët. L'ancien président de la FFF protégeait beaucoup le champion du monde 1998, notamment sur l'affaire Benzema, ou sur le dossier Zinédine Zidane.

Départ de Mbappé : Une star de Deschamps montre la voie https://t.co/W9hnTvKgXF pic.twitter.com/2gKj1dRq70 — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Le comex pourrait être plus dur avec Deschamps