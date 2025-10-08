Benzema en équipe de France : Il confirme en direct !

Axel Cornic

En 2022, après des prestations incroyables avec le Real Madrid, Karim Benzema faisait son grand retour en équipe de France pour la Coupe du monde. Mais l’attaquant ne disputera finalement pas cette compétition, puisqu’il sera déclaré forfait quelques jours avant le premier match des Bleus.

L’histoire entre Karim Benzema et la sélection française n’a pas été linéaire. Le Ballon d’Or 2022 a notamment été oublié après des problèmes avec Didier Deschamps, ratant notamment la Coupe du monde 2018. Mais le sélectionneur de l’équipe de France a finalement décidé de le rappeler, alors qu’il cartonnait avec le Real Madrid.

Scandale à la Coupe du monde 2022 ? Mais ce retour a été express. Car si Benzema semblait pouvoir être l’une des stars françaises à la Coupe du monde au Qatar, il n’a finalement jamais disputé cette compétition. Les circonstances autour de son forfait ont été l’énième polémique de l’attaquant avec l’équipe de France, signant la fin d’une histoire extrêmement compliquée.