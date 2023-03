Benzema - Deschamps, est-ce vraiment terminé ?

La rédaction

Karim Benzema et l’équipe de France, c’est compliqué. Après son départ mystérieux lors de la dernière Coupe du Monde, l’attaquant du Real Madrid a indiqué qu’il prenait sa retraite internationale. Mais est-ce vraiment terminé pour le Ballon d’Or 2022 ?

Karim Benzema ne reviendra pas en équipe de France tant que Didier Deschamps est toujours sélectionneur. Après l'épisode du Qatar, le joueur a décidé de prendre sa retraite internationale. Désormais il est concentré à 100% avec le Real Madrid.

Age avancé, probabilité minime

Avec son âge avancé, il est clair que Karim Benzema pourrait ne plus revêtir le maillot de l'équipe de France. A 35 ans, le joueur n'est pas loin de mettre un terme à sa carrière. Benzema n'a toute fois pas perdu son niveau, au Real Madrid, il continue de surprendre de part son jeu et son talent. Dans le jeu, il est le patron, il mène les débats offensifs et forme en compagnie de Vinicius JR un duo qui peut faire très mal, Liverpool en a fait, d'ailleurs, les frais lors du 8e de finale de la Ligue des champions.

Benzema-Deschamps : France 98 réagit au clash https://t.co/sNqgBJb4ae pic.twitter.com/xFW3r7cOiA — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

La prolongation de Deschamps pose problème

La prolongation de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France a clairement amoindri ses chances de retrouver le banc des champions du Monde 2018. Sélectionneur de l'EdF jusqu'en 2026, Deschamps ne partira qu'en cas de revers lors de l'EURO-2024. Benzema aura 36 ans à ce moment là, il pourrait peut-être, être de nouveau appeler. Pour le moment, on en est pas là ce qui éloigne de cette possibilité. En tout cas, Karim Benzema sait très bien qu'en prenant sa retraite internationale, il tourne la page de l'équipe de France pour se consacrer à celle du Real Madrid où il ne lui reste que peu de saison pour continuer à écrire la légende.

