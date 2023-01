Après sa prolongation, Deschamps peut intégrer ce prestigieux top 5

Thibault Morlain

Cela fait déjà plus de 10 ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Arrivé en 2012 sur le banc des Bleus, le sélectionneur est loin d’être parti. En effet, le verdict est tombé et Deschamps a prolongé jusqu’en 2026. S’il va donc au bout de son mandat, il sera alors resté 14 ans en fonction. Une incroyable longévité pour Didier Deschamps qui pourrait alors rejoindre d’autres sélectionneurs qui ont également affolé les compteurs…

En atteignant le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps s’était offert la possibilité de choisir son avenir à la tête de l’équipe de France, comme cela avait été convenu avec Noël Le Graët. Suite au tournoi au Qatar, la question était alors de savoir ce qu’allait faire le sélectionneur, une décision qu’attendait également Zinedine Zidane à l’affût pour reprendre les Bleus. Le verdict est finalement tombé ce samedi 7 janvier. L’annonce a été faite et voilà Didier Deschamps sous contrat jusqu’en 2026 désormais. Le Basque a ainsi prolongé sur le banc des champions du monde 2018, ce qui pourrait alors porter à 14 ans la durée de son aventure à cette place s’il allait jusqu’au bout de son nouveau bail.

Le vestiaire de l’équipe de France sort du silence pour Deschamps https://t.co/pZkRheOR2J pic.twitter.com/IzEGUZH4WI — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Un record de 21 ans

Avec plus de 10 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps est déjà le sélectionneur qui est resté le plus longtemps en poste chez les Bleus. Mais d’ici 2026, le total pourrait donc s’élever à 14 ans pour le natif de Bayonne. Où cela situerait-il alors Deschamps dans la hiérarchie des sélectionneurs mondiaux qui ont eu la plus longue longévité ? Avec 21 ans à la tête de l’Argentine, on retrouve Guillermo Stabile. Entre 1939 et 1969, il a dirigé 123 matchs avec l’Albiceleste, remportant notamment 6 fois la Copa America, tout en étant également l’entraîneur du club argentin du Racing. Walter Winterbottom sera lui resté le sélectionneur de l’Angleterre pendant 16 ans, de 1946 à 1962. Au total, il aura entraîné les Three Lions durant 139 rencontres, sans pour autant remporter le moindre trophée avec l’Angleterre.

Deschamps bientôt dans le Top 5 ?

Plus récent, Joachim Löw. Sélectionneur emblématique de l’Allemagne des dernières années, il est resté en fonction pendant 15 ans, de 2006 à 2021. Avec 197 matchs au compteur à la tête de la sélection allemande, Löw peut notamment se targuer d’avoir remporter la Coupe du monde 2014, éliminant d’ailleurs la France de Didier Deschamps en quart de finale. De 2000 à 2015, soit pendant 15 ans et 163 matchs, Morten Olsen a lui dirigé le Danemark. Enfin, pour compléter ce top 5 des sélectionneurs qui sont restés le plus longtemps en poste, on retrouve Helmut Schön. Lui était aux commandes de la RFA de 1964 à 1978, soit pendant 14 ans et 139 matchs. Pour quel bilan ? Un Euro en 1972 et une Coupe du monde en 1974. Ainsi, si Didier Deschamps arrive au bout de son contrat en 2026, il intégrera donc le top 5 des sélectionneurs avec la plus longue longévité…