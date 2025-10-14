Adrien Rabiot : Le soutien inattendu en pleine polémique !

Axel Cornic

Parti à l’AC Milan après son clash avec l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a fini au centre d’une polémique malgré lui. L’international français a vivement critiqué la rencontre entre les Rossoneri et Como en février prochain, qui a été délocalisé en Australie par la Lega Serie A.

C’est le gros débat du moment, de l’autre côté des Alpes. Comme LaLiga, la Serie A a décidé de délocaliser l’une de ses rencontres à l’autre bout de la planète, en Australie. Et ça ne plait pas du tout, puisque plusieurs joueurs se sont insurgés ces derniers jours, comme Adrien Rabiot et Mike Maignan.

« Je peux dire que c'est un peu inhabituel de voyager 24 heures pour un match et de revenir ensuite » Et en pleine trêve internationale les deux Milanais ont reçu un soutien assez surprenant... de la part du rival de l’Inter ! « Je peux dire que c'est un peu inhabituel de voyager 24 heures pour un match et de revenir ensuite » a expliqué Henrikh Mkhitaryan, d’après TMW.