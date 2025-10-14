Adrien Rabiot : Le soutien inattendu en pleine polémique !

Parti à l’AC Milan après son clash avec l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a fini au centre d’une polémique malgré lui. L’international français a vivement critiqué la rencontre entre les Rossoneri et Como en février prochain, qui a été délocalisé en Australie par la Lega Serie A.
C’est le gros débat du moment, de l’autre côté des Alpes. Comme LaLiga, la Serie A a décidé de délocaliser l’une de ses rencontres à l’autre bout de la planète, en Australie. Et ça ne plait pas du tout, puisque plusieurs joueurs se sont insurgés ces derniers jours, comme Adrien Rabiot et Mike Maignan.
« Je peux dire que c'est un peu inhabituel de voyager 24 heures pour un match et de revenir ensuite »
Et en pleine trêve internationale les deux Milanais ont reçu un soutien assez surprenant... de la part du rival de l’Inter ! « Je peux dire que c'est un peu inhabituel de voyager 24 heures pour un match et de revenir ensuite » a expliqué Henrikh Mkhitaryan, d’après TMW.
« On est en milieu de saison et le décalage horaire est un peu dur »
« Ce n'est pas un match amical de fin de saison ni un match de préparation » a poursuivi le milieu de terrain de l’Inter. « On est en milieu de saison et le décalage horaire est un peu dur. Mais on ne peut pas se plaindre, car, finalement, on est payés pour jouer, et c'est ce qu'on fait ».