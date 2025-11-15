Adrien Rabiot - «Je m'en fous complétement» : Le craquage en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent du rassemblement de l'équipe de France, Adrien Rabiot va affronter une sérieuse concurrence pour participer à la Coupe du monde. D'ailleurs, Daniel Riolo ne semble pas vraiment partant pour qu'il fasse partie de la liste des Bleus puisqu'il place d'emblée Manu Koné, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga devant l'ancien joueur de l'OM dans la hiérarchie des milieux français.

De retour en équipe de France, N'Golo Kanté a livré une prestation très solide contre l'Ukraine (4-0) ce qui relance les débats concernant sa présence à la prochaine Coupe du monde. La concurrence s'annonce toutefois rude face Aurélien Tchouaméni et Manu Koné, qui semblent avoir une longueur d'avance pour être titulaires, ou encore Eduardo Camavinga. Et Adrien Rabiot ? Daniel Riolo ne veut pas en entendre parler.

Riolo fracasse Rabiot « Kanté à la Coupe du monde ? Si tout le monde est là, il faut compter les milieux de terrain. Le Tchouaméni du moment au Real, avec Manu Koné, ça fait la paire. Rabiot, je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.