Absence de Mbappé : Deschamps va trancher pour son successeur

Jean de Teyssière

La semaine prochaine, l’équipe de France disputera les deux derniers matchs de la Ligue des nations face à Israël et l’Italie. Deux matchs qui se disputeront sans Kylian Mbappé, non appelé par Didier Deschamps. Reste à savoir qui portera le brassard de capitaine lors de ces deux rencontres, Aurélien Tchouaméni étant également forfait.

En octobre, lors du rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps faisait face à une situation inédite avec les absences de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann, respectivement capitaine et vice-capitaine des Bleus. Le sélectionneur des Bleus a dû composer avec ces absences et avait choisi de nommer Aurélien Tchouaméni. Blessé, le milieu de terrain du Real Madrid ne fait pas partie des joueurs appelés, ce qui posent à nouveau le problème du capitanat en équipe de France.

Mbappé - Griezmann : Le coup de poker gagnant de Deschamps ? https://t.co/hWIExZrJ8A — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Nouveau problème de capitanat

Avec l’absence de Kylian Mbappé et d’Aurélien Tchouaméni, la question du capitanat se pose à nouveau. Didier Deschamps a répondu à cette question en conférence de presse ce jeudi : « Vous le saurez jeudi ou peut-être mercredi si je décide d'envoyer le capitaine en conférence de presse, parce que ce n'est pas une obligation. Ce ne sera pas Tchouaméni, puisqu'il est blessé. Cela permettra aussi, à travers ce rassemblement, de responsabiliser un peu plus d'autres joueurs et maintenir une dynamique enclenchée. »

Koundé ? Konaté ? Kanté ? Deschamps va devoir trancher

Sans Kylian Mbappé, sans Antoine Griezmann et sans Aurélien Tchouaméni, Didier Deschamps va devoir trancher pour le nouveau capitaine. Face à la Belgique, lorsque le capitaine Tchouaméni avait été expulsé, c’est Ibrahima Konaté qui avait hérité du brassard de capitaine. Avec le retour de Ngolo Kanté, le choix de Deschamps pourrait se porter sur son expérimenté milieu de terrain, qui a déjà porté le brassard. Jules Koundé fait aussi office de favori, lui qui joue à un niveau de plus en plus exceptionnel.