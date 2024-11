Mbappé va imiter Griezmann ? La grande crainte de Deschamps

Jean de Teyssière

Le rassemblement de novembre se fera donc sans Kylian Mbappé. Comme en octobre, le capitaine de l’équipe de France ne fera pas partie du groupe choisi par Didier Deschamps pour affronter Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre. Quelques semaines après la retraite internationale d’Antoine Griezmann, Didier Deschamps ne veut prendre aucun risque avec la dernière grande star de l’effectif.

En conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a longuement expliqué son choix de ne pas sélectionner Kylian Mbappé : « J'ai eu des échanges avec lui, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous pouvez avoir des infos ou pas, moi je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord avec certains sujets, mais c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là sur ce rassemblement. Je le répète encore une fois: parce que c'est mieux comme ça. »

Trop de charge mentale pour Mbappé ?

Ce qui pourrait expliquer le choix de Didier Deschamps de ne pas avoir sélectionné Kylian Mbappé, c’est en partie à cause de début de saison particulier qu’il vit. Ses débuts au Real Madrid ne sont pas très idylliques et il doit en plus gérer son procès contre le PSG. S’ajoute à cela l’enquête pour viol, qu’il aurait commis, selon la presse suédoise, durant son séjour en Suède…

Mbappé va imiter Griezmann ?

Surtout, ce qui fait peur à Didier Deschamps d’après Le Parisien, c’est d’avoir un nouveau cas épineux à gérer. Depuis l’annonce de la retraite d’Antoine Griezmann qui en a surpris plus d’un, Didier Deschamps ne voudrait surtout pas froisser la dernière grande star de l’équipe de France. On sait qu’en 2021, Mbappé s’était déjà posé des questions sur son avenir en bleu après son Euro 2021 raté. Didier Deschamps va donc revivre un nouveau rassemblement sans son capitaine, sans doute pour mieux se retrouver en mars prochain.