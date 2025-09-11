Equipe de France : Kylian Mbappé confirme, il en a «marre» !

Alexis Brunet

Depuis quelques années, la santé mentale est prise de plus en plus au sérieux par les sportifs. C’est notamment le cas de Tadej Pogačar, qui a affirmé en avoir marre après avoir remporté son quatrième Tour de France. Comme le coureur, Kylian Mbappé a lui aussi parfois ressenti une grande lassitude, notamment durant les compétitions internationales.

Pendant longtemps, la blessure a été le gros ennemi du footballeur. Un mal que ces derniers veulent à tout prix éviter car cela peut faire basculer leur carrière. Mais depuis quelque temps, un autre sujet est pris très au sérieux par les footballeurs et autres sportifs, il s’agit de la santé mentale.

« Tu es enfermé pendant une soixantaine de jours » Dernièrement, c’est Tadej Pogačar qui a surpris en affirmant qu’il en avait marre après avoir remporté son quatrième Tour de France. Kylian Mbappé comprend très bien le cycliste, car lui aussi a déjà ressenti une grande lassitude, comme il l’a confié à L’Équipe. « Pendant les compétitions internationales, à un moment, toujours. Tu es enfermé pendant une soixantaine de jours. Quand c'est la Coupe du monde, plus rien ne compte et ça ne sert à rien d'essayer de t'échapper en regardant la dernière série ou la télé. Si tu allumes, tu sais qu'on ne va parler que de ça. Les premiers jours, ça va. Mais plus tu vas loin... J'ai fait deux Coupes du monde, j'ai été deux fois en finale. Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête. »