Équipe de France : Deschamps lâché, le malaise est confirmé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, l’équipe de France a raté sa rentrée en s’inclinant face à l’Italie sur la pelouse du Parc des Princes. Trois jours plus tard, les Bleus affrontent la Belgique du côté du Groupama Stadium, qui a accueilli le sélectionneur tricolore avec des sifflets. Assez rare pour être souligné.

Didier Deschamps a perdu son totem d’immunité au fil des mois. Le sélectionneur considéré comme intouchable pendant plusieurs années a perdu de sa superbe et se retrouve aujourd’hui sous le feu des critiques. « Un lien s’est fissuré entre les fans de football et Deschamps, analysait Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut Odoxa, spécialiste des sondages, dans un reportage diffusé dimanche dans le Canal Football Club. Aujourd’hui, il n’est plus intouchable. Il y a un reflux de l’opinion. Sur certains indicateurs, on a une majorité des amateurs de football qui se sont dits insatisfaits de l’intérêt des matches en tant que spectateurs de l’Euro 2024. » Preuve de ce désamour, l’accueil que lui a réservé le Groupama Stadium ce lundi soir.

Équipe de France : Deschamps lâché par le vestiaire, il fait un terrible constat https://t.co/Pyr5a0MebN pic.twitter.com/S0TPeEUJz5 — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Deschamps sifflé

Trois jours après la défaite contre l’Italie (1-3), l’équipe de France retrouvait le rectangle vert ce lundi pour affronter la Belgique. L’enceinte de Lyon-Décines n’était pas pleine et a surtout accueilli Didier Deschamps avec des huées lors de la présentation des équipes.

« Il a perdu la main sur ce groupe »

Nommé à la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps a décidé de rempiler après la Coupe du monde 2022, signant un nouveau bail jusqu’en 2026. Une prolongation loin de faire l’unanimité, surtout après un Euro poussif dans le jeu. « Je me dis qu’il a perdu la main sur ce groupe. Tous les signaux envoyés sont vraiment négatifs. Je cesse de le dire, il fallait passer à autre chose. Quand je parle des signaux, je parle du comportement sur le terrain », juge de son côté Jérôme Rothen. Un constat visiblement partagé par de nombreux supporters tricolores.