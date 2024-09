Deschamps - Griezmann : «Il n’en peut plus», malaise total en équipe de France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un Euro raté, Antoine Griezmann s’est une nouvelle fois montré peu en réussite lors de la défaite de l’équipe de France face à l’Italie vendredi. Interrogé par Téléfoot, le numéro 7 des Bleus s’est prononcé sur cette phase compliquée en pointant notamment la gestion de Didier Deschamps. Une sortie lourde de sens pour Christophe Dugarry.

Considéré comme le chouchou de Didier Deschamps depuis ses premiers pas en Bleu, le sélectionneur ne cachant d'ailleurs pas l'affection ressentie à son égard, Antoine Griezmann a connu des derniers mois compliqués en sélection. D’abord par la question du capitanat, le numéro 7 des Bleus n’ayant pas récupéré le brassard après la retraite internationale d’Hugo Lloris, puis par son positionnement sur le terrain impactant ses performances. Interrogé par Téléfoot dimanche, Griezmann n’a d’ailleurs pas nié les difficultés ressenties lors du dernier Euro.

« Je ne me suis jamais senti au cœur du jeu comme j’aime »

« Beaucoup de frustrations, beaucoup de colère et de tristesse. Je ne me suis jamais senti au cœur du jeu comme j’aime. Il y avait cette volonté de bien faire, je pense qu'on avait l'équipe et le groupe pour aller au bout. Ça a été compliqué », a regretté Griezmann sur TF1, ciblant les choix de Didier Deschamps : « Parce que c'était beaucoup de changements de positions, de changements tactiques. Il fallait faire avec ».

« Les choses sont cassées entre Griezmann, son joueur le plus important, et Deschamps »

Pour Christophe Dugarry, cette sortie est lourde de sens et reflète la fin de cycle de Didier Deschamps en équipe de France : « Les joueurs se lâchent de plus en plus dans leurs déclas comme Griezmann, il n'en peut plus. Didier n'a pas su trouver les mots pour son meilleur joueur, pour son leader, son meilleur relai, celui qui lui a tout fait pendant 12 ans. Il n’arrive plus à trouver les mots, il n’y a plus d’échanges. Je ne sais pas si les choses sont cassées entre Deschamps et le groupe, mais je pense que lorsque t’as des déclarations comme ça, les choses sont cassées entre Griezmann, son joueur le plus important, et Deschamps. »