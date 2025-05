Equipe de France : Coup de tonnerre, Didier Deschamps a menti ?

Il y a quelques mois, Didier Deschamps a annoncé qu’il allait quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Mais selon Michel Moulin, l’ancien milieu de terrain de l’OM aurait menti. Il serait prêt à continuer si les Bleus remportent une nouvelle fois le Mondial.

En janvier dernier, Didier Deschamps avait été clair sur son avenir. Le sélectionneur avait indiqué qu’il n’irait pas plus loin que la Coupe du monde 2026 , ce qui fera donc 14 ans à la tête des Bleus. Depuis cet instant là, les observateurs sont unanimes et affirment que Zinédine Zidane devrait lui succéder, sauf énorme retournement de situation.

Au micro de Sud Radio, Michel Moulin est revenu sur les déclarations de Didier Deschamps . Selon l’homme d’affaire français, le sélectionneur serait capable de finalement continuer l’aventure après la Coupe du monde , ce pourquoi il milite pour que l’arrivée de Zinédine Zidane soit d’ores et déjà annoncée. « Malin comme il est (Deschamps), en changeant sa technique de jeu, j’espère, il risque de gagner la Coupe du monde. Ce qu’il faut qu’on dise aujourd’hui, c’est que Didier Deschamps a dit qu’il partait. J’espère qu’il va partir. Je pense que là, il est tellement malin qu’il faut que, dès maintenant, on dise que c’est Zinedine Zidane qui sera l’entraîneur. Ça va d’ailleurs motiver les joueurs parce qu’ils l’attendent tous. « Mais que Didier Deschamps, à la fin de la Coupe du monde ne dise pas : "Ah mais si tout le monde veut que je reste moi je reste". »

« Je ne crois pas une minute à ce garçon »

Selon Michel Moulin, Didier Deschamps aurait donc menti et maintenant le temps presse. Il faut annoncer l’arrivée de Zinédine Zidane pour enfoncer le clou. « Je ne crois pas une minute à ce garçon, à ce qu’il dit. C’est un très gros malin et, moi, je vous dis un truc, il faut que dès maintenant on parle de Zinedine Zidane, qu’on enfonce le clou, et j’espère que Zinedine Zidane va dire : "Je veux être en équipe de France". Parce que je pense qu’avec des Cherki, des jeunes joueurs comme ça, on va être champions du monde et je pense que Deschamps ne partira pas. »