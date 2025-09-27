Donnarumma - PSG : Le moment qui a tout changé !

Alexis Brunet

Le 31 mai dernier, le PSG rentrait dans l'histoire en remportant enfin sa première Ligue des champions. Une victoire que le club de la capitale doit à l’ensemble de son groupe, mais peut-être un peu plus à Gianluigi Donnarumma. Le portier a guidé Paris grâce à ses nombreux arrêts, mais c’est surtout un autre de ses gestes qui a permis aux Parisiens de s’imposer contre l’Inter Milan.

Le PSG fait définitivement partie de la cour des grands. Après des années d’échecs, le club de la capitale a enfin mis la main sur la Ligue des champions la saison dernière. Les Parisiens ont en plus réussi cet exploit avec la manière, puisqu’ils se sont imposés 5-0 en finale contre l’Inter Milan.

Donnarumma héroïque lors des matches à élimination directe S’il n’a pas été beaucoup sollicité en finale, Gianluigi Donnarumma a sauvé le PSG à de nombreuses reprises lors des matches à élimination directe. L’international italien a brillé contre Liverpool, Arsenal et Aston Villa, en multipliant les arrêts de classe. Malheureusement, cela n’a pas convaincu les dirigeants parisiens de le garder, car il a rejoint Manchester City lors du mercato hivernal.