Donnarumma - PSG : Le moment qui a tout changé !

Le 31 mai dernier, le PSG rentrait dans l'histoire en remportant enfin sa première Ligue des champions. Une victoire que le club de la capitale doit à l’ensemble de son groupe, mais peut-être un peu plus à Gianluigi Donnarumma. Le portier a guidé Paris grâce à ses nombreux arrêts, mais c’est surtout un autre de ses gestes qui a permis aux Parisiens de s’imposer contre l’Inter Milan.
Le PSG fait définitivement partie de la cour des grands. Après des années d’échecs, le club de la capitale a enfin mis la main sur la Ligue des champions la saison dernière. Les Parisiens ont en plus réussi cet exploit avec la manière, puisqu’ils se sont imposés 5-0 en finale contre l’Inter Milan.
Donnarumma héroïque lors des matches à élimination directe
S’il n’a pas été beaucoup sollicité en finale, Gianluigi Donnarumma a sauvé le PSG à de nombreuses reprises lors des matches à élimination directe. L’international italien a brillé contre Liverpool, Arsenal et Aston Villa, en multipliant les arrêts de classe. Malheureusement, cela n’a pas convaincu les dirigeants parisiens de le garder, car il a rejoint Manchester City lors du mercato hivernal.
« J'ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers »
Même s’il n’a pas pu montrer toute l’étendue de son talent en finale de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a sans doute eu une incidence sur le résultat. En effet, le gardien de but avait décidé d’écrire une lettre à chacun de ses coéquipiers et de leur donner dans le bus qui les amenait au stade. Un geste fort qui a boosté les Parisiens. « J'ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers pour les remercier pour ce parcours fantastique. Je l'ai écrite en plusieurs langues afin que tout le monde la comprenne. C'était quelque chose que je ressentais, que je voulais partager et transmettre à tous mes coéquipiers, pour tout ce que nous avions déjà accompli. Il ne manquait plus que la dernière pièce du puzzle pour terminer en beauté. Je suis également heureux que cela ait été pris à cœur et j'espère avoir contribué à apporter quelque chose à chacun », a expliqué l’international italien à France Football.