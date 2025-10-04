Donnarumma - Cherki : Le gros troll sur les réseaux sociaux !

Anciens adversaires lorsque le premier évoluait au PSG et le second à l’OL, Gianluigi Donnarumma et Rayan Cherki sont désormais coéquipiers à Manchester City. Sur les réseaux sociaux, Erling Haaland, qui avait l’habitude de s’asseoir à côté du gardien italien dans l’avion, n’a pas manqué de troller le milieu offensif français.
Cet été, Manchester City s’est considérablement renforcé. Le club dirigé par Pep Guardiola a décidé de réaliser deux très gros coups en Ligue 1, avec les transferts de Rayan Cherki en provenance de l’OL, puis de Gianluigi Donnarumma en provenance du PSG.
Haaland voyage souvent avec Donnarumma
Les deux éléments ont rapidement été intégrés au sein du collectif des « Citizens ». Et ce notamment par l’intermédiaire d’Erling Haaland. Le buteur norvégien est très actif sur le réseau social Snapchat, et n’hésite pas à partager certains moments de l’équipe notamment lors des déplacements. Haaland a d’ailleurs pris l’habitude de se mettre à côté de Donnarumma dans l’avion, et de partager une photo avec son gardien.
« Donnarumma n’a pas voulu s’asseoir avec moi »
Mais ce samedi, Haaland a révélé un nouveau voisin en la personne de Rayan Cherki. « Donnarumma n’a pas voulu s’asseoir avec moi et maintenant je dois m’asseoir avec le gros français Schjerki », écrit ainsi le « Cyborg » accompagnant son message d’une photo avec le milieu français. Le principal intéressé appréciera l’écriture de son nom...