Donnarumma - Cherki : Le gros troll sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Anciens adversaires lorsque le premier évoluait au PSG et le second à l’OL, Gianluigi Donnarumma et Rayan Cherki sont désormais coéquipiers à Manchester City. Sur les réseaux sociaux, Erling Haaland, qui avait l’habitude de s’asseoir à côté du gardien italien dans l’avion, n’a pas manqué de troller le milieu offensif français.

Cet été, Manchester City s’est considérablement renforcé. Le club dirigé par Pep Guardiola a décidé de réaliser deux très gros coups en Ligue 1, avec les transferts de Rayan Cherki en provenance de l’OL, puis de Gianluigi Donnarumma en provenance du PSG.

Haaland voyage souvent avec Donnarumma Les deux éléments ont rapidement été intégrés au sein du collectif des « Citizens ». Et ce notamment par l’intermédiaire d’Erling Haaland. Le buteur norvégien est très actif sur le réseau social Snapchat, et n’hésite pas à partager certains moments de l’équipe notamment lors des déplacements. Haaland a d’ailleurs pris l’habitude de se mettre à côté de Donnarumma dans l’avion, et de partager une photo avec son gardien.