DAZN - Ligue 1+ : La grande annonce sur les «tensions» pour les droits TV !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, le championnat de France est à suivre sur Ligue 1+. Cette nouvelle plateforme a été lancée suite à l’échec de DAZN, qui n’est aujourd’hui plus qu’un distributeur de la Ligue 1. Même s’il y a eu des tensions par le passé avec la LFP, la marque anglaise, son patron souhaite maintenant beaucoup de réussite à cette nouvelle aventure.

Cela fait maintenant plusieurs années que la situation est instable pour la diffusion de la Ligue 1. Les diffuseurs changent souvent et cet été cela a encore été le cas. Après DAZN, la LFP a décidé de créer elle-même sa plateforme pour diffuser le championnat de France et elle l’a intitulée Ligue 1+.

« On a eu des tensions avec la Ligue » Autrefois diffuseur majeur de la Ligue 1, DAZN n’en est aujourd’hui plus que l’un des distributeurs. Les relations entre la marque anglaise et la LFP étaient quelques peu tendues par le passé, mais c’est aujourd’hui de l’histoire ancienne, comme l’a déclaré le patron de DAZN Brice Daumin à l’AFP. « On a eu des tensions avec la Ligue mais tout est désormais soldé, tout est derrière nous. Il n'y a pas de passif avec la Ligue et nous sommes ravis aujourd'hui d'être un partenaire total dans le développement de Ligue 1+, en proposant la meilleure offre du marché pour suivre la Ligue 1, et aussi la Serie A, l'Eredivisie, la Saudi Pro League, pour le même prix. C'était important pour nous, après ce qui s'est passé la saison dernière, de se reprojeter sur quelque chose de positif et qui va de l'avant avec la Ligue. On est un acteur international, le premier diffuseur de football en Europe, et il était important pour nous de résoudre la situation et d'ouvrir une nouvelle page. »