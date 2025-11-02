Daniel Riolo veut quitter RMC : Au plus mal, la star de l'After Foot est prête à tout plaquer...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Membre incontournable de l’After Foot, Daniel Riolo a traversé une période tumultueuse après la polémique déclenchée par l'intervention de la députée Caroline Yadan dans l’émission de RMC en avril dernier. Profondément marqué et frappé par une dépression, le journaliste révèle avoir envisagé de quitter la station.

Il y a quelques mois, l’After Foot, l’un des programmes phares de RMC, s’est retrouvé dans la tourmente suite au passage de la députée Renaissance Caroline Yadan, venue pour discuter des dérives communautaristes dans le sport. Très vite, de nombreux auditeurs ont critiqué la séquence perçue comme stigmatisante, certains appelant même au boycott de l’émission. Invité de Colinterview sur YouTube, Daniel Riolo reconnaît avoir été marqué par la tempête médiatique.

« Ça a été horrible » « Ce qui s'est passé derrière, c'est la première fois qu’effectivement, j'ai été touché à ce point, confie le journaliste de RMC, venu présenter son nouveau livre Le Football selon moi. Ça ne me dérangeait pas toutes les théories à la con au moment de tout le communautarisme autour de Benzema, qu'on me dise que j'étais facho, alors que je m'entendais très bien avec son agent, en fait je ne parlais que de football quand je parle de lui, en plus c'est une insulte tellement facile à notre époque. Mais là, à ce moment-là, c'est allé beaucoup plus loin parce que se mêlaient la politique, énormément de choses. Ça a été horrible ce dont on a été accusé, ça nous était jamais arrivé, avec des gens qui disaient qu’ils allaient boycotter l'After. Avec tout ce qu'on avait fait, avec notre ouverture depuis des années, tous les gens qu'on avait reçus de tout milieu, de toutes religions… C’était, je trouvais, d'une injustice absolue mais tellement horrible que j'en ai eu la nausée, ça m'a fait gerber. En 20 ans… Et là ce soir-là, on ne peut pas s'expliquer, on ne peut rien dire, ça m'a profondément touché ».