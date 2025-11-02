Daniel Riolo veut quitter RMC : Au plus mal, la star de l'After Foot est prête à tout plaquer...

Membre incontournable de l’After Foot, Daniel Riolo a traversé une période tumultueuse après la polémique déclenchée par l'intervention de la députée Caroline Yadan dans l’émission de RMC en avril dernier. Profondément marqué et frappé par une dépression, le journaliste révèle avoir envisagé de quitter la station.
Il y a quelques mois, l’After Foot, l’un des programmes phares de RMC, s’est retrouvé dans la tourmente suite au passage de la députée Renaissance Caroline Yadan, venue pour discuter des dérives communautaristes dans le sport. Très vite, de nombreux auditeurs ont critiqué la séquence perçue comme stigmatisante, certains appelant même au boycott de l’émission. Invité de Colinterview sur YouTube, Daniel Riolo reconnaît avoir été marqué par la tempête médiatique.
« Ça a été horrible »
« Ce qui s'est passé derrière, c'est la première fois qu’effectivement, j'ai été touché à ce point, confie le journaliste de RMC, venu présenter son nouveau livre Le Football selon moi. Ça ne me dérangeait pas toutes les théories à la con au moment de tout le communautarisme autour de Benzema, qu'on me dise que j'étais facho, alors que je m'entendais très bien avec son agent, en fait je ne parlais que de football quand je parle de lui, en plus c'est une insulte tellement facile à notre époque. Mais là, à ce moment-là, c'est allé beaucoup plus loin parce que se mêlaient la politique, énormément de choses. Ça a été horrible ce dont on a été accusé, ça nous était jamais arrivé, avec des gens qui disaient qu’ils allaient boycotter l'After. Avec tout ce qu'on avait fait, avec notre ouverture depuis des années, tous les gens qu'on avait reçus de tout milieu, de toutes religions… C’était, je trouvais, d'une injustice absolue mais tellement horrible que j'en ai eu la nausée, ça m'a fait gerber. En 20 ans… Et là ce soir-là, on ne peut pas s'expliquer, on ne peut rien dire, ça m'a profondément touché ».
« J'ai eu une dépression, j'ai voulu tout arrêter »
Marqué par la polémique suscitée par l’intervention de Caroline Yadan, Daniel Riolo reconnaît avoir voulu claquer la porte. « Ce que j'ai traversé est très dur, j'ai eu une dépression, j'ai voulu tout arrêter. C'est la première fois de ma vie que j'ai voulu tout arrêter, révèle le journaliste de RMC. Au mois de juin, je pensais vraiment... J'ai appelé des gens pour dire que je cherchais du travail ailleurs. Je n’avais jamais fait ça avant. J'étais prêt à arrêter l'After. Je n’avais plus envie, c'était terminé. »
La délocalisation de l’After Foot en Amérique pour la Coupe du monde des clubs cet été a alors servi de déclic pour Daniel Riolo. « Le temps est passé. Il y a eu la tournée aux États-Unis, ça a été d'ailleurs été absolument incroyable. C'était vraiment formidable. Je pense que tous les gens aux États-Unis qui sont venus nous voir, faut qu'ils se disent que sans eux, j'aurais peut-être arrêté parce que leur affection m'a fait énormément de bien, confie celui qui intervient chaque soir sur RMC depuis vingt ans. Après il y a eu les vacances, on est passé à autre chose, j’en veux plus à personne aujourd’hui. Mais cette période m'a fait beaucoup de mal. Quand tu es accusé à tort de quelque chose, c'est franchement très très dur ».