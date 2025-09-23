Daniel Riolo : Le clash avec Anne Hidalgo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo a une fois de plus tenu des propos acerbes à l’égard d’Anne Hidalgo. Suite à des révélations sur les notes de frais de la maire de Paris, le journaliste a vivement critiqué sa gestion, attendant avec impatience la fin de son mandat en 2026.

On ne peut pas dire que Daniel Riolo porte Anne Hidalgo dans son cœur. Figure emblématique de l’After Foot sur RMC, et originaire de la région parisienne, le journaliste ne mâche pas ses moments en évoquant le bilan de la maire de Paris et avait même promis, en 2019, qu’il quitterait la capitale en cas de nouveau mandat. Daniel Riolo est finalement resté mais n’a pas revu sa position. Ce lundi, il s’en est de nouveau pris à Anne Hidalgo, en pleine polémique après la révélation détaillée de ses frais de mandat.

« Ça fait cinq ans qu’Anne Hidalgo devrait démissionner » « Ça fait cinq ans qu’elle devrait démissionner, a réagi Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi. Dans trois mois, c’est terminé, fort heureusement. Je n’ai même pas envie de m’arrêter sur cette histoire qui est scandaleuse au moment où on n’arrête pas de dire ‘les réductions des dépenses’, ‘l’exemple que les gens qui nous gouvernent doivent donner’, en plus ça fait très longtemps qu’elle traîne des histoires de notes de frais. Ce n’est pas la première fois, donc elle attaque pour dénonciation calomnieuse, on verra si c’est de la calomnie. »