Daniel Riolo : Le clash avec Anne Hidalgo !

Daniel Riolo a une fois de plus tenu des propos acerbes à l’égard d’Anne Hidalgo. Suite à des révélations sur les notes de frais de la maire de Paris, le journaliste a vivement critiqué sa gestion, attendant avec impatience la fin de son mandat en 2026.
On ne peut pas dire que Daniel Riolo porte Anne Hidalgo dans son cœur. Figure emblématique de l’After Foot sur RMC, et originaire de la région parisienne, le journaliste ne mâche pas ses moments en évoquant le bilan de la maire de Paris et avait même promis, en 2019, qu’il quitterait la capitale en cas de nouveau mandat. Daniel Riolo est finalement resté mais n’a pas revu sa position. Ce lundi, il s’en est de nouveau pris à Anne Hidalgo, en pleine polémique après la révélation détaillée de ses frais de mandat.
« Ça fait cinq ans qu’Anne Hidalgo devrait démissionner »
« Ça fait cinq ans qu’elle devrait démissionner, a réagi Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi. Dans trois mois, c’est terminé, fort heureusement. Je n’ai même pas envie de m’arrêter sur cette histoire qui est scandaleuse au moment où on n’arrête pas de dire ‘les réductions des dépenses’, ‘l’exemple que les gens qui nous gouvernent doivent donner’, en plus ça fait très longtemps qu’elle traîne des histoires de notes de frais. Ce n’est pas la première fois, donc elle attaque pour dénonciation calomnieuse, on verra si c’est de la calomnie. »
« On n’entendra plus parler d’elle »
La maire de Paris a effectivement déposé plainte pour "dénonciations calomnieuses". « Visiblement, elles sont là les notes de frais. Je n’ai pas l’impression que ce soit inventé, on ne va pas aller plus loin car on va se faire attaquer aussi, a ajouté Daniel Riolo. On verra si la justice se prononce un jour dessus, je pense que la fin de son mandat arrivera avant que la justice se prononce. On n’entendra plus parler d’elle, qu’elle aille je ne sais où, et qu’on soit débarrassé une bonne fois pour toutes. »