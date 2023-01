Cristiano Ronaldo - Messi… Leurs 5 confrontations de légende

La rédaction

Alors que leur ultime confrontation se profile (match amical jeudi 19 janvier entre le PSG et le Riyadh XI), il est sans doute temps de se préparer à dire au revoir à ces deux incroyables légendes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. À eux deux, ils comptent 12 ballons d’or, 9 Ligue des Champions, une Coupe du monde et un Euro, sans oublier bien évidemment, plus de 1600 buts en carrière. Mais parce que La Pulga et CR7, c’est aussi de gros affrontements, retour sur les 5 matchs les plus marquants ayant opposés ces deux monstres.

27 mai 2008 : Avantage Cristiano

Avant de s’affronter lors de Classico mémorables, Messi et Ronaldo se sont rencontrés lorsque le Portugais évoluait du côté de Manchester United. Si leur première confrontation s’était soldée par un match nul, la deuxième en revanche, tourne à l’avantage de Ronaldo. Ligue des Champions 2008, demies-finales, et United vient à bout du Barça grâce à un but de Paul Scholes au match retour (0-0 à l’aller, 0-1 au retour). L’équipe de Sir Alex Ferguson ira d’ailleurs remporter la compétition aux tirs au but face à Chelsea.

27 mai 2009 : La revanche de Messi

Un 27 mai peut en cacher un autre. Et en 2009, Messi et son Barça légendaire, inflige une correction à Manchester United en finale de Ligue des Champions. Dans un match resté légendaire, La Pulga inscrit un but d’anthologie, en plaçant une tête parfaitement placé du haut de son mètre soixante-neuf. Samuel Eto’o avait d’ailleurs ouvert le score plus tôt dans la rencontre. 1-1 en termes de Ligue des Champions.

29 novembre 2010 : L’humiliation

C’est la 13ème journée de Liga de la saison 2010/2011. C’est également la date à laquelle le Barça de Guardiola a décidé de corriger le Real Madrid de Mourinho. Un duel entre deux coachs de légendes, mais également entre deux joueurs qui jusque là, s’observaient à distance. Ronaldo est arrivé au Real en 2009, et désormais, le Classico est le duel direct entre les deux meilleurs joueurs du monde. Avec ce match dans lequel il ne brille pourtant pas, Messi lance un message au Portugais.

7 octobre 2012 : Les deux ovnis

S’il n’a pas été forcément l’un des plus flamboyants, ce classico de la 7ème journée de la saison 2012/2013 représente à merveille le duel entre les deux champions. Score final 2-2. Au Camp Nou, il n’y avait que eux deux. Cristiano ouvre le score à la 22ème, avant que Messi ne redonne l’avantage au Barça (31ème, 60ème). Mais c’était sans compter sur CR7 qui égalise pour le Real à la 66ème. Un duel de titans.

23 avril 2017 : Le geste divin

Pour l’une des dernières confrontations de CR7 et de Messi en Espagne, il fallait un match avec un geste marquant. Cette fois ci à Santiago Bernabeu, Messi fait parler son génie en allant marquer le dernier but d’un match qui était jusque là bloqué à 2-2. Mais c’est surtout la célébration de l’Argentin qui restera mémorable. Messi enlève son maillot avant de le présenter devant les supporters madrilènes furieux. Ronaldo fera la même chose quelques mois plus tard avec les supporters du Barça.