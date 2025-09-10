Cristiano Ronaldo : Le cadeau inattendu de sa mère !

Pierrick Levallet

Cristiano Ronaldo est une légende vivante du football. Le quintuple Ballon d’Or est incontestablement l’un des tout meilleurs de l’histoire. Alors naturellement, chaque cadeau venant de lui ou de sa famille est spécial. David Carreira a d’ailleurs révélé avoir reçu une belle surprise de la mère de l’attaquant d’Al-Nassr par le passé.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo n’a plus rien à prouver dans le monde du football. L’attaquant d’Al-Nassr a presque tout gagné partout où il est passé. Quintuple Ballon d’Or, l’international portugais est à juste titre considéré comme l’un des tout meilleurs de l’histoire. Alors forcément, chaque cadeau venant de sa famille a une valeur spéciale.

«On fait la même pointure» David Carreira a d’ailleurs révélé avoir reçu une belle surprise de la mère de Cristiano Ronaldo par le passé. « Quand je faisais encore du foot, sa mère m’avait envoyé les crampons de Cristiano, ciglés CR7 avec sa signature, vu qu’on fait la même pointure. Et j’ai joué avec en club. Je les ai encore chez moi ! » a révélé le chanteur franco-portugais, interrogé par RMC Sport.