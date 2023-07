Cristiano Ronaldo fait polémique, il se fait encore tacler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Figure de proue du championnat saoudien depuis son arrivée l’hiver dernier, Cristiano Ronaldo a vu de nombreux joueurs le rejoindre cet été avec l’expansion de la Saudi Pro League. Après ses propos sur les championnats européens, l’international portugais vient de se faire recadrer par Odion Ighalo.

L’hiver dernier, après six mois compliqués, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United. Mis sur le banc par Erik ten Hag, l’international portugais a fini par prendre la décision de partir en Arabie saoudite où Al Nassr lui a fait une offre quasiment impossible à refuser. Et cet été, Cristiano Ronaldo a vu beaucoup de monde le rejoindre.

Cristiano Ronaldo s’enflamme pour l’Arabie saoudite

Le quintuple Ballon D’Or s’en réjouit, à tel point qu’il loue les qualités du championnat saoudien. Cristiano Ronaldo estime même que la Saudi Pro League pourrait dépasser les ligues turques et néerlandaise très rapidement. En attendant, Ronaldo s’est fait tacler par Odion Ighalo, ancien attaquant de Al Hilal.

«C’est pour l’argent»