La prédiction folle d’un proche de Messi, c’est déjà validé !

Thomas Bourseau

Lionel Messi a réussi ses débuts ces dernières heures en inscrivant un coup franc magistral et salvateur pour l’Inter Miami face à Cruz Azul (2-1). Les stars étaient au rendez-vous, mais ce n’est que le début pour Mauricio Pochettino.

Avant même que Lionel Messi n’effectue ses débuts avec l’Inter Miami dans la nuit de vendredi à samedi, de nombreuses stars américaines lui ont souhaité la bienvenue aux États-Unis. Ce fut notamment le cas de Stephen Curry ou de Tom Brady, légendes de NBA et de NFL. Et pour son grand soir, les stars étaient au rendez-vous.

«Messi contribuera à créer de meilleures possibilités et à faire en sorte que le football soit demandé en Amérique»

LeBron James, Serena Williams ou encore Kim Kardashian étaient présents à Miami pour assister aux débuts de Lionel Messi. Et ce n’est que le début de l’intérêt amplifié des Américains pour ce qu’ils appellent le « Soccer ». C’est en effet ce que Mauricio Pochettino, proche de Lionel Messi depuis des années, a fait savoir en conférence de presse vendredi avant le match de Lionel Messi. « Messi contribuera à créer de meilleures possibilités pour l'avenir et à faire en sorte que le football soit demandé en Amérique. C'est important pour le marché de la MLS. Le « soccer » est un sport extraordinaire qui peut aider de nombreuses personnes à améliorer leur vie ».

Arrivée fracassante pour Messi, il lâche déjà un gros message https://t.co/deriw40JA3 pic.twitter.com/XlK1yTiuCb — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«C'était très important pour nous d'obtenir cette victoire»