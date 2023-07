Cristiano Ronaldo lâche une bombe, il est recadré

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti à Al-Nassr en janvier dernier, Cristiano Ronaldo est la première star à avoir posé ses valises en Arabie saoudite. Cette semaine, le Portugais a même affirmé que le championnat saoudien allait prendre de l’avance sur certaines ligues européennes. Ruben Dias, son compatriote en sélection, a réagi aux propos de CR7.

Cette semaine, Cristiano Ronaldo a pris la parole. Et le Portugais n’a pas gardé sa langue dans sa poche. « Maintenant tous les joueurs viennent ici [...] Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie saoudite. Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais », a lâché CR7.

Les mots forts de Cristiano Ronaldo

Une déclaration qui fait parler. En clair, Cristiano Ronaldo a expliqué que le championnat saoudien avait pris une nouvelle envergure depuis son arrivée et que pendant ce temps, les ligues européennes perdent du terrain. Des mots que ne partage pas vraiment Ruben Dias.

«La Premier League et l'Europe en général resteront plus compétitives»