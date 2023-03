Cristiano Ronaldo de retour en Europe, il se lâche sur sa décision fracassante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son avenir international était remis en question après son départ vers l’Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo sera bien de la partie pour les prochains matchs du Portugal comptant pour les qualifications à l'Euro 2024 face au Liechtenstein (23 mars) et au Luxembourg (26 mars). Le nouveau sélectionneur Roberto Martinez a justifié son choix.

Malgré son départ vers l’Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo n’a pas fini son histoire avec la sélection portugaise. Pour sa première liste en tant que sélectionneur, Roberto Martinez a décidé d’appeler l’attaquant de 38 ans, évoluant depuis le début de l’année à Al-Nassr. Un choix qui peut étonner, alors que Cristiano Ronaldo avait fini la Coupe du monde sur le banc sous les ordres de Fernando Santos. Roberto Martinez a justifié sa décision en conférence de presse, saluant « l'engagement » dont Cristiano Ronaldo a fait preuve en vue des prochains matches comptant pour les qualifications à l'Euro 2024 face au Liechtenstein (23 mars) et au Luxembourg (26 mars).

« Un joueur comme Cristiano peut apporter de l'expérience »

« J'ai commencé avec les 26 du Qatar. Il est important de parler aux joueurs, de connaître leur engagement. Cristiano Ronaldo est un joueur très engagé et c'est ma position. Un joueur comme Cristiano peut apporter de l'expérience, c'est un personnage très important pour l'équipe , a indiqué le nouveau sélectionneur du Portugal, relayé par Maisfutebol . Indépendamment de l'âge et d'autres aspects, je pense que Cristiano a l'occasion d'aider l'équipe et de transmettre son expérience. Ce rassemblement est très important pour les joueurs de l'équipe. C'est l'occasion de montrer ses capacités et de former une équipe gagnante. Cristiano est un autre de ces joueurs. »

« Je ne pense pas que l'âge soit un facteur important à ce stade »