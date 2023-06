Cristiano Ronaldo balance sur son avenir

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois maintenant, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe pour l'Arabie saoudite. Le Portugais a été précurseur si l'on peut dire, car cet été, de nombreuses stars du ballon rond rejoignent la Saudi League. Mais CR7 continue toujours d'être appelé en sélection. Il a même honoré mardi 20 juin sa 200ème cape. À l'issue du match, l'ancien joueur du Real Madrid s'est livré sur son avenir.

Début 2023, Cristiano Ronaldo a pris une décision choc. Le quintuple Ballon d'Or a choisi de quitter Manchester United et l'Europe pour signer en Arabie saoudite. Il a donc dit adieu à une compétition qui lui est très chère, la Ligue des Champions. Malheureusement pour sa première saison avec son club d'Al-Nassr, le Portugais n'a pas réussi à gagner le championnat, puisque c'est Al-Ittihad qui a été sacré.

Le nouveau record de Cristiano Ronaldo

Qu'importe le niveau moins élevé du championnat local, Cristiano Ronaldo continue à être appelé en sélection par Roberto Martinez. Il était même titulaire mardi soir face à l'Islande pour le compte des éliminatoires de l'EURO 2024. C'est même l'ancien attaquant de la Juventus qui a offert la victoire à son pays, à la 89ème minute (victoire 0-1 du Portugal). En marge de cette rencontre, le quintuple Ballon d'Or est encore un peu plus entré dans la légende. Il est devenu le premier joueur de l'histoire du football à atteindre la barre des 200 sélections en équipe nationale.

Cristiano Ronaldo s'exprime sur son avenir