Craquage à l’OM : Les révélations sur De Zerbi !

Si l’OM a arraché une précieuse deuxième place en fin de saison, le club a traversé plusieurs crises internes. Entre lourdes suspensions et défaite humiliante à Auxerre, Roberto De Zerbi a su redresser la barre. Pierre-Emile Hojbjerg livre un témoignage fort sur la gestion humaine et tactique du coach italien durant cette période agitée.

Si la saison de l’OM s’est bien terminée avec une deuxième place à la clé, Roberto De Zerbi et ses hommes ont traversé des tempêtes tout au long de cet exercice 2024-2025. On pense notamment à la défaite face à Auxerre, qui a provoqué l’indignation des dirigeants marseillais et conduit aux suspensions de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le président de l’OM a écopé de 15 matchs de suspension, tandis que le directeur sportif a été sanctionné de 6 mois, dont 3 avec sursis.