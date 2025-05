OM : La prochaine star du projet McCourt annoncée !

Arrivé à l’OM l’été dernier, Adrien Rabiot a rapidement pris les commandes du milieu marseillais. Aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, l’international français a été déterminant dans la qualification en Ligue des champions. Une influence telle que Medhi Benatia en a fait une pierre angulaire du projet mené par Frank McCourt. L’OM tient sa nouvelle star.

Tous deux arrivés à l’ OM en début de saison, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot se sont rapidement imposés comme des cadres du vestiaire. Énormément utilisés par Roberto De Zerbi , les deux milieux de terrain ont été des éléments majeurs dans la qualification de l’ OM en Ligue des champions.

« Un joueur comme Rabiot est fondamental. Je n’ai pas besoin de l’entraîneur pour savoir qu’il est l’homme le plus important du projet. Un Højbjerg aussi. »

Rabiot, la star de l’OM

Auteur de 10 buts, Adrien Rabiot réalise l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Repositionné derrière l’attaquant avec un rôle plus offensif, l’international tricolore a apporté tout son talent et son expérience à Roberto De Zerbi pour atteindre les objectifs fixés par l'OM.