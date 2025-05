Transfert à 30M€ : Rendez-vous curcial à l’OM !

Le mercato estival va débuter dans seulement quelques semaines, mais l’Olympique de Marseille pourrait déjà voir un dossier important se concrétiser. Suivi notamment par l’Inter, Luis Henrique semble être de plus en plus proche d’un départ, avec un contrat de cinq ans qui l’attendrait déjà en Italie.

C’est le très joli coup qui pourrait lancer le mercato. Recruté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait en apporter près de 30M€ à l’ OM , soit presque quatre fois plus. Son repositionnement en milieu droit a enfin lancé sa carrière et l’ Inter souhaiterait notamment l’offrir à Simone Inzaghi pour le Mondial des clubs qui début le 15 juin prochain.

Interrogé ce lundi Pablo Longoria n’a pas évité le sujet. Bien au contraire, puisqu’il a laissé entendre que la vente du Brésilien pourrait arriver plus vite que prévu. « Notre objectif c'est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire » a déclaré e président de l’ OM .

L’Inter et l’OM vont se rencontrer cette semaine

Ca tombe bien, l’Inter semble elle aussi décidée à boucler le plus vite possible le transfert de Luis Henrique. Ainsi, Il Corriere dello Sport nous apprend qu’une rencontre importante devrait avoir lieu dans les prochains jours entre le président Pablo Longoria et son homologue interista, Giuseppe Marotta. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’ils se sont notamment cotoyés du côté de la Juventus.