PSG : C'est l'hécatombe pour Galtier à la Coupe du Monde

Amadou Diawara

Depuis le début de la Coupe du Monde, Christophe Galtier voit plusieurs joueurs de son effectif souffrir de pépins physiques. Si Kylian Mbappé (France) semble ne rien avoir de méchant, le coach du PSG a de quoi s'inquiéter pour Neymar (Brésil) et Nuno Mendes (Portugal), tous les deux absents pour la troisième et dernière rencontre de la phase de poules du Mondial au Qatar.

Désigné pour organiser la Coupe du Monde 2022, le Qatar a mis en place une véritable révolution. Contrairement aux éditions précédentes qui ont eu lieu en été, ce Mondial est disputé en hiver (20 novembre - 18 décembre), et ce, pour que les joueurs ne jouent pas sous des températures extrêmes. Toutefois, ce choix a de terribles conséquences, puisque les joueurs sont davantage touchés par les blessures en cette période de l'année ; et les pensionnaires du PSG ne sont pas épargnés.

Coupe du monde 2022 : Coup de tonnerre pour Eden Hazard après le fiasco de la Belgique ? https://t.co/TBAdr9L3XR pic.twitter.com/QQeuHGDVCn — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Un gêne à la cheville pour Kylian Mbappé

En effet, plusieurs joueurs du PSG sont actuellement en délicatesse sur le plan physique : Kylian Mbappé, Neymar et Nuno Mendes. Et si Christophe Galtier a des raisons d'être rassurés concernant le champion du monde français, les nouvelles sont beaucoup moins bonnes pour sa star brésilienne et son défenseur portugais.

Une entorse de la cheville pour Neymar

Avant le duel entre la France et la Tunisie, Kylian Mbappé était victime d'une gêne à une cheville. D'où la décision de Didier Deschamps de laisser son numéro 10 sur le banc au coup d'envoi. Mais heureusement pour les Bleus et pour le PSG de Christophe Galtier, Kylian Mbappé a pu jouer quelques minutes ce mercredi après-midi.

Une lésion aux ischio-jambiers pour Nuno Mendes